Efteling

Feestzanger maakt carnavalshit van Efteling-sprookje De Indische Waterlelies

Het sprookje van De Indische Waterlelies in de Efteling vormde de inspiratiebron voor een nieuw carnavalsnummer. Feestartiest Johnny Gold, naar eigen zeggen "de ongekroonde koning van de Nederlandstalige feestmuziek", gebruikte de bekende Efteling-melodie voor zijn single De Waterlelie Dans, bedoeld voor het carnavalsseizoen van 2023.



Bij De Indische Waterlelies klinkt al sinds de opening in 1966 het nummer Afrikaan Beat van Bert Kaempfert. Het instrumentale lied werd in het verleden vaker gerecycled voor feestmuziek, al is de link met de Efteling niet altijd evident. Johnny Gold verwijst in de tekst en in de bijbehorende videoclip wel expliciet naar het attractiepark.

Te zien is hoe Gold naar de Efteling rijdt. "Ik hou niet echt van dansen, dat past niet zo bij mij", zingt hij vervolgens. "Maar ben ik in de Efteling, dan ga ik in de rij. Voor die waterlelies, die langzaam opengaan. 'k Krijg kippenvel en kriebels en laat mezelf gaan." Op de singlehoes prijkt een originele tekening van Anton Pieck.