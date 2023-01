Holiday Park

Duits pretpark Holiday Park verhoogt entreeprijs met 10 euro in twee jaar

Een kaartje voor Holiday Park in Duitsland, onderdeel van de Plopsa Group, is dit jaar 10 euro duurder dan twee jaar geleden. In 2023 betalen bezoekers van het attractiepark 48,50 euro voor een regulier entreebewijs, terwijl hetzelfde ticket in de zomer van 2021 nog 38,50 euro kostte.



Afgelopen zomer bedroeg de toegangsprijs 45,50 euro. Holiday Park verhoogde het tarief de afgelopen twee jaar dus met 25 procent. In de tussentijd openden geen nieuwe attracties. Wel werd de darkride Burg Falkenstein gesloten voor een transformatie en verdween de nostalgische waterskishow definitief.

Achter de schermen vinden voorbereidingen plaats voor meerdere uitbreidingen. Zo heeft Plopsa plannen voor een themagebied rond muziekfestival Tomorrowland, een zwemparadijs en een themahotel. Dit jaar opent een waterspeelplaats die in het teken staat van de animatieserie Super Wings.



Inflatie

Met een entreeprijs van 48,50 euro gaat Holiday Park het Vlaamse zusterpark Plopsaland De Panne achterna, dat fungeert als vlaggenschip van de Plopsa Group. Daar werd deze maand dezelfde prijsverhoging doorgevoerd. Volgens het management heeft men eigenlijk geen keuze, gezien de inflatie en de genoemde investeringen.