Bekende arcadespellen in het groot nagebouwd in Limburg: 'Bezoeker wordt onderdeel van het spel'

In een hal in Limburg komen enkele klassieke arcadespellen tot leven. Onder de noemer Giant Arcade Games is het mogelijk om in teamverband bekende games te spelen, maar dan op een andere schaal dan gebruikelijk. Spellen als Pong, Space Invaders, Duck Hunt, Whac-A-Mole, Tetris en Pipe Dream zijn in het groot nagebouwd.



De interactieve installaties werken niet met behulp van knopjes, maar met fysieke decors. Ook Candy Crush en Memory behoren tot de mogelijkheden. Verder is er bijvoorbeeld een auto die fungeert als flipperkast. Initiatiefnemer Thijs Eerens van de firma Games-XL spreekt over "een actieve beleving die je nergens anders ter wereld kunt meemaken".

Het concept is tijdelijk te vinden op een industrieterrein in de gemeente Roermond, dat geëxploiteerd wordt door recreatiepark Fun Beach in Panheel. "De games zijn zo ingericht dat de bezoeker zelf onderdeel van het spel wordt", aldus Eerens. "Zo smelten de digitale en fysieke wereld op een bijzondere manier samen."



Teams

Deelnemers mogen in drie uur tijd zeven spellen uitproberen. Ze spelen in teams tegen elkaar. Er kunnen minimaal acht en maximaal veertig mensen meedoen. De entreeprijs bedraagt in principe 29,50 euro per persoon, maar er geldt een minimaal boekingsbedrag van 395 euro. Reserveren is mogelijk via de website van Fun Beach.



De pop-uplocatie blijft tot eind maart 2023 open. Daarna zijn de verschillende spellen individueel te huren voor festivals en andere evenementen. Bedenker Eerens stond bijvoorbeeld al op muziekfestival Lowlands met zijn grootste game Pac-Man XL.