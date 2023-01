Efteling

Problemen bij Joris en de Draak lijken voorbij: Efteling-achtbaan weer open

Joris en de Draak in de Efteling is weer operationeel. Na bijna de volledige kerstvakantie gesloten te zijn geweest vanwege technische problemen, kunnen bezoekers vanaf vandaag opnieuw ten strijde trekken tegen het beest. Beide banen - Water en Vuur - zijn toegankelijk.



De dubbele houten rollercoaster bleef in eerste instantie bijna drie maanden dicht voor een geplande onderhoudsbeurt. Op zaterdag 24 december waren de werkzaamheden afgerond en kon de attractie weer in gebruik genomen worden, maar al snel traden er technische complicaties op.

Tijdens de renovatie is een deel van de houten baan vervangen door een stalen rail. Bij dat gedeelte trof men tijdens een inspectie "afwijkingen" aan, vertelde een woordvoerder eerder. Joris en de Draak bleef uiteindelijk gesloten van dinsdag 27 december tot en met zondag 8 januari, met uitzondering van oudejaarsdag. Op zaterdag 31 december was kortstondig het Vuur-gedeelte in bedrijf.



Opgelost

Tijdens de kerstvakantie is er hard gewerkt om de storing zo snel mogelijk te verhelpen. De afgelopen dagen vonden al meerdere testritten plaats. Vanochtend ging de achtbaan onaangekondigd weer open. "Het probleem is opgelost", laat een woordvoerder aan Looopings weten.



De heropening betekent een hele opluchting voor het Efteling-management, want het attractieaanbod is momenteel sowieso vrij karig. De komende weken zijn Droomvlucht, De Vliegende Hollander en de Piraña dicht voor onderhoud. Daarnaast wordt Raveleijn niet opgevoerd. Het Spookslot is gesloopt in afwachting van de komst van een nieuwe attractie.