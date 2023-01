Walygator Sud-Ouest

Foto's: Frans pretpark ontmantelt boomerang coaster voor onderhoud

Een boomerang coaster in een Frans pretpark wordt deze winter gedeeltelijk afgebroken. Attractiepark Walygator Sud-Ouest in Zuid-Frankrijk heeft een Italiaans bedrijf ingeschakeld voor een grondige inspectie van een achtbaan met de naam Boomerang. Daarvoor is één van de drie inversies weggehaald.



Klassieke boomerang coasters zoals deze bestaan uit twee kettingliften - vooruit en achteruit - en drie inversies, waaronder de looping. Het laatstgenoemde element is vervoerd naar de firma OCEM, gespecialiseerd in staalconstructies. De leverancier werkt samen met het Nederlandse bedrijf Vekoma, de oorspronkelijke bouwer van de attractie.

"Elke tien jaar wordt de Boomerang deels gedemonteerd en vervoerd naar de bouwer om daar controles te ondergaan", laat Walygator weten. "Dit jaar is het de beurt aan de gevreesde looping." Het park spreekt over een "indrukwekkende operatie". "Na de terugkeer kun je weer genieten van de coaster, zoals de afgelopen dertig jaar."



Nice

Boomerang opende in 1992, toen het park nog Walibi Aquitaine heette. De constructie is nog iets ouder: eind jaren tachtig werd de baan besteld voor pretpark Zygofolis in de Franse badplaats Nice. Die bestemming sloot in 1991 vanwege aanhoudende financiële problemen.