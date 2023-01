Disneyland Paris

Disneyland Paris stopt tijdelijk met Marvel-acts in Avengers Campus

Disneyland Paris heeft nagenoeg alle Marvel-voorstellingen in het nieuwe themagebied Avengers Campus onaangekondigd weggehaald. Sinds de opening van het themadeel, afgelopen zomer, konden bezoekers dagelijks kijken naar openluchtacts met karakters uit onder meer Guardians of the Galaxy, Black Panther, Black Widow en Spider-Man.



Het entertainment moet ervoor zorgen dat Avengers Campus voelt als een dynamisch gebied, waar de hele dag door iets te beleven valt. Sinds deze week ontbreken de dansvoorstellingen en stuntshows. Vanwege het laagseizoen kiest Disney ervoor om het showprogramma op een laag pitje te zetten.

Dat wordt niet gecommuniceerd met het publiek. Het is niet duidelijk wanneer het Marvel-entertainment precies terugkeert. Vermoedelijk zijn de acts in het voorjaar weer van de partij. In de tussentijd moeten bezoekers genoegen nemen met meet-and-greets. Ook poseren de Marvel-superhelden van tijd tot tijd bovenop de gebouwen in Avengers Campus.



Parkeerplaats

Op social media reageren veel Disney-fans teleurgesteld. "Zonder het entertainment is Avengers Campus eigenlijk gewoon een parkeerplaats", schrijft Jayne Moody bijvoorbeeld op Twitter. "Het is bedroevend dat men niet open is over dit soort tijdelijke bezuinigingsmaatregelen", vult de beheerder van de bekende fansite DLP Report aan. "Ze zijn bang om klanten te verliezen, dus kiezen ze voor de insteek: ach, ze hebben toch al betaald."



Het Marvel-gedeelte in het Walt Disney Studios Park is ontworpen als een campus waar de Marvel-figuren nieuwe superhelden proberen te rekruteren. Er staan twee attracties. Daarnaast bestaat het aanbod uit een meet-and-greet-locatie, drie restaurants, twee souvenirwinkels en enkele foodtrucks.