Tivoli Friheden

Deens attractiepark vervangt achtbaan door speeltuintje na dodelijk ongeluk

Het Deense pretpark Tivoli Friheden heeft een rollercoaster verwijderd na een dodelijk ongeluk. In juli vorig jaar kwam een 14-jarig meisje om het leven toen een karretje van de hangende achtbaan Cobra tijdens een rit afbrak. De directie besloot om definitief afscheid te nemen van de attractie. Op de oude plek van de coaster is een speeltuintje aangelegd.



Bezoekers treffen er een weide van kunstgras aan met bankjes, palmbomen, een groot springkussen en enkele kleinschalige speeltoestellen. Bovendien staan er informatieborden over het park, waarop ook het fatale incident wordt genoemd.

"Cobra zal voor altijd herinnerd worden door het tragische ongeval in 2022, waarbij een meisje van 14 haar leven verloor en een jongen van 13 zijn hand verwondde", valt er te lezen. "Het was de donkerste dag uit de historie van Friheden, een dag die we het liefs zouden willen vergeten en daardoor nooit zullen vergeten. Het zal voor altijd een deel zijn van ons en onze geschiedenis."



Onderzoek

Na het voorval bleef de baan maandenlang staan voor een onderzoek. In januari kreeg het park toestemming voor de sloop. Enorme grijze pilaren herinneren nog aan de oude situatie. Aan de stalen onderdelen waren glazen platen bevestigd, die een afscheiding vormden tussen de attractie en het plein ervoor. Nu hebben ze geen functie meer.



De speelweide werd dit jaar geïntroduceerd als een tijdelijke oplossing, om het gebied weer een beetje levendig te maken. Tivoli Friheden heeft al aangekondigd in 2024 een nieuwe rollercoaster te willen openen op de locatie van Cobra. Dit jaar presenteerde het park een nieuw klimparcours van 8000 vierkante meter.