The Gruffalo & Friends Clubhouse

Nieuwe toeristische attractie in Britse kustplaats Blackpool: The Gruffalo & Friends

Het aantal toeristische attracties in de Engelse kuststad Blackpool blijft groeien. Merlin Entertainments werkt momenteel aan een nieuwe ervaring rond de kinderboeken van de bekende Britse auteur Julia Donaldson. Kinderen kunnen vanaf mei 2023 komen spelen in The Gruffalo & Friends Clubhouse, gelegen aan de bekende promenade van de badplaats.



Het internationale entertainmentbedrijf investeert 2,6 miljoen euro in een themabeleving met decors gebaseerd op zes boeken van Donaldson. Dat zijn The Gruffalo, The Gruffalo's Child, Zog, The Snail and the Whale, Room on the Broom en The Highway Rat. Merin belooft "een gloednieuwe trekpleister van wereldklasse".

"Bezoekers lopen door de pagina's van hun favoriete verhalen in een magische driedimensionale wereld." Ze kunnen ook personages uit de boeken ontmoeten. Er komen speelgebieden bedoeld voor kinderen tot 10 jaar. Een apart peutergedeelte is geschikt voor kinderen tot 3 jaar.



Sea Life Blackpool

The Gruffalo & Friends Clubhouse ligt naast de bestaande Merlin-attractie Sea Life Blackpool. In 2021 opende de groep even verderop een attractie rond Pieter Konijn: Peter Rabbit: Explore and Play. Ook Madame Tussauds Blackpool, The Blackpool Tower Dungeon en The Blackpool Tower - inclusief een grote balzaal - zijn eigendom van Merlin.



Daarnaast exploiteert de firma sinds vorig jaar het nabijgelegen overdekte zwembad Sandcastle Waterpark. Blackpool huisvest ook enkele bezienswaardigheden die los van Merlin opereren, waaronder pretpark Blackpool Pleasure Beach, dierentuin Blackpool Zoo, arcadehal Coral Island Blackpool, rariteitenkabinet Ripley's Believe It or Not en meerdere pieren.



Chessington World of Adventures

Het is niet voor het eerst dat Merlin Entertainments in zee gaat met kinderboekenschrijfster Donaldson en haar vaste illustrator Axel Scheffler. In het Engelse Merlin-pretpark Chessington World of Adventures kwamen al twee van hun boeken tot leven in de vorm van attracties: The Gruffalo (2017) en Room on the Broom (2019).