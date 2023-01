Attractiepark Toverland

Entreeprijs Toverland schommelt tussen 27 euro en 39,50 euro in 2023

Toverland heeft de entreeprijzen voor zomerseizoen 2023 bekendgemaakt. Het Limburgse attractiepark blijft werken met variabele tarieven, afhankelijk van de bezoekdatum én het moment van aankoop. De tarieven variëren dit jaar tussen 27 euro en 39,50 euro.



Als een ticket minimaal zeven dagen vóór het bezoek wordt aangeschaft, geeft Toverland tot 7 euro korting. Wie daar in de voorjaarsvakantie - tussen zaterdag 18 februari en vrijdag 31 maart - gebruik van maakt, betaalt het laagste tarief van 27 euro. De kassaprijs is dan 34 euro.

De rest van het jaar liggen de prijzen iets hoger: wanneer het park sluit om 18.00 uur, kost een toegangskaartje 36,50 euro aan de kassa. Bij een sluiting om 19.00 of 20.00 uur vraagt Toverland 38 euro voor een regulier entreebewijs. Op een dag waarop de poorten om 21.00 of 23.00 uur sluiten, zijn bezoekers dit jaar 39,50 euro kwijt. Afgelopen jaar bedroeg het maximale tarief 37,50 euro.



Concurrent

Toverland wordt in 2023 uitgebreid met vier nieuwe attracties in themagebied Avalon. Zodra die opengaan, gaan de tarieven niet nogmaals omhoog, bevestigt een woordvoerster aan Looopings. De huidige prijzen gelden de hele zomer. Ter vergelijking: bij de grootste concurrent van het pretpark in Sevenum, de Efteling, schommelt de entreeprijs in 2023 tussen 38 euro en 48 euro.



Naast de nieuwe attracties presenteert Toverland 's zomers ook een nieuwe parkshow, ter vervanging van de duikvoorstelling The Battle of Port Laguna. Daarnaast komt er een extra Halloween Night bij ten opzichte van 2022. In totaal staan er dit keer dertien halloweenavonden op de planning.