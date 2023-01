Disneyland Paris

Video: Pluto en Donald Duck spelen Annemaria Koekoek met bezoekers Disneyland Paris

Normaal gesproken poseren de Disney-figuren in Disneyland Paris voor een foto, maar soms gooien de personages het over een andere boeg. Donald Duck en Pluto waren vanmiddag overduidelijk in een speelse bui. Samen met de bezoekers van het Walt Disney Studios Park besloten ze het klassieke spel Annemaria Koekoek te doen.



Op beelden van fansite DLP Report is te zien hoe een twaalftal kinderen meedoet met de activiteit, die in het Frans Un, Deux, Trois, Soleil wordt genoemd. Vlamingen spreken over Eén, Twee, Drie, Piano.

Pluto positioneerde zich bij een grote poort op het entreeplein van het attractiepark. Omdat het karakter niet praat, zorgde een Disney-medewerker voor de begeleidende tekst. Donald en de kinderen probeerden ondertussen ongezien dichterbij te sluipen. Ouders filmden het tafereel.



Schattig

Er wordt enthousiast op gereageerd. "Man, dit is zó schattig", schrijft iemand op Twitter. "We hebben meer van dit soort interactieve momenten met personages nodig in de Disney-parken", zegt een ander.