Glazen deur valt kapot in hotel Disneyland Paris

In een themahotel van Disneyland Paris is vanmiddag een ongeluk gebeurd met een glazen deur. Het incident vond plaats in de lobby van Disney Hotel New York - The Art of Marvel. Eén van de deuren richting de souvenirwinkel New York Boutique raakte los en kwam op de grond terecht.



Daardoor brak het glas, zo blijkt uit foto's die gepubliceerd werden op Facebook. De oorzaak van het voorval is onduidelijk. Ook is niet bekend of er omstanders gewond zijn geraakt. Disneyland geeft daar zelf geen informatie over.

Na het ongeval werd het gebied afgezet met paaltjes en linten. De afbeeldingen tonen hoe hotelmedewerkers de doorgang blokkeren, in afwachting van hulp.



Renovatie

Het assortiment van New York Boutique bestaat voornamelijk uit Marvel-souvenirs. De winkel opende in juni 2021, nadat het hotel tweeënhalf jaar gesloten was voor een renovatie.