Foto's: decors van Phantasialand-attractie Hollywood Tour gestript

Verontrustende foto's laten zien hoe de attractie Hollywood Tour in Phantasialand er vandaag de dag bij ligt. De nostalgische bootjesdarkride met scènes uit Hollywood-films werd in juli 2020 onverwachts gesloten. In eerste instantie was niet bekend hoelang de sluiting zou gaan duren, maar inmiddels is duidelijk dat Hollywood Tour nooit meer opengaat.



Dat heeft het Duitse pretpark zelf nooit gecommuniceerd. De attractie is al wel geruime tijd verwijderd van de Phantasialand-website, de parkplattegrond en informatieborden. Vorig jaar zijn de boten uit het gebouw gehaald. Die liggen nu op een parkeerplaats bij het park.

Enkele foto's van het interieur kwamen terecht bij de redactie van de regionale tabloidkrant Express. Meer beelden verschenen kortstondig op de Facebook-pagina Ehemalige Phantasialand Club Mitglieder, waar ze inmiddels weer zijn verwijderd. De afbeeldingen tonen hoe de 33 jaar oude decors grotendeels zijn gestript.



Nachtmerries

Poppen staan nog op hun plek, maar ze raakten wel alle omhulsels kwijt. Daardoor hebben de scènes nu veel weg van horrortaferelen. "Dit is voer voor nachtmerries", reageert iemand op Twitter.



Het is niet bekend wat Phantasialand met de vrijgekomen ruimte wil gaan doen. Pal boven de gesloten darkride bevindt zich nog de overdekte familieachtbaan Crazy Bats. Die is vandaag de dag nog altijd operationeel.