Alton Towers Resort

Video: youtubers brengen de nacht illegaal door in Engels pretpark Alton Towers

Het Engelse attractiepark Alton Towers heeft bezoek gehad van een groep brutale youtubers. De anonieme videomakers braken onlangs in bij het pretpark, dat momenteel gesloten is voor publiek. Op YouTube-kanaal Out Of Society verscheen vrijdag een ruim 22 minuten durende videoreportage van het nachtelijke uitstapje.



"We verkennen een verlaten pretpark en vieren een feestje", luidt de titel. De inbrekers tonen niet hoe ze de beveiligde locatie binnenkwamen. Wel brengen ze verschillende bekende plekken in Alton Towers in beeld, waaronder het bekende kasteel in het hart van het park. Daar klimmen ze bovenop.

Dat de youtubers niet bang zijn om betrapt te worden, blijkt wel uit het feit dat ze allesbehalve voorzichtig te werk gaan. Hun illegale ontdekkingstocht kenmerkt zich door een heleboel infantiel gebrabbel en geschreeuw. Bovendien laten ze meermaals een drone vliegen en wordt er gegooid met spullen.



Veiligheidsbeugel

Tijdens de schaamteloze expeditie komen de youtubers onder meer terecht in halloweenspookhuizen, het station van houten achtbaan Wicker Man en kindergebied CBeebies Land. In het station van rollercoaster The Smiler laten de inbrekers zichzelf voor het eerst zien, hetzij grotendeels onherkenbaar. Eén van hen heeft een losliggende veiligheidsbeugel gepakt.



In het laatste gedeelte van de video staan de onuitgenodigde gasten bovenop de 20 meter hoge dive coaster Oblivion. Ze dansen en zingen mee met liedjes, zoals Everybody van de Backstreet Boys, Ghostbusters van Ray Parker Jr. en 1001 Arabian Nights van de Nederlandse band Ch!pz. Tot nu toe werden de beelden ruim 2500 keer bekeken.