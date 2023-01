Walibi Holland

Video: Walibi-entertainers gebruiken elektrische rolstoel als arrenslee

Entertainers van Walibi Holland hebben een rolstoel van een bezoeker op een lollige manier benut. In het attractiepark lopen tijdens de kerstvakantie op verschillende plekken brutale kerstelfjes rond, die twaalfjes worden genoemd. Vrijdag hadden de twaalfjes het voorzien op de elektrische rolstoel van een pretparkfan, zo is te zien in een komisch filmpje.



De twaalfjes vroegen passerende kinderen steeds om hun 'slee' te trekken; in werkelijkheid een rechthoekig plateau met wat blikken erachter. Toen trouwe Walibi-liefhebber Joël in 't Veld verscheen, kregen de figuren een beter idee.

In 't Veld zit in een rolstoel door een lichamelijk beperking. "Het entertainment zat de hele tijd te azen op mijn rolstoel", vertelt hij aan Looopings. "Het leek me een grappig idee om die als trekker te gebruiken." In een video is te zien hoe de twaalfjes dankzij de fan een rondje maken over W.A.B. Plaza, bij zweefmolen Super Swing, carrousel Merrie Go'Round en restaurant Club W.A.B.



Bijna overal in

Ondanks de rolstoel komt In 't Veld graag in Walibi. "Ik ben een trouwe bezoeker, Walibi Holland gaat het leukst om met mensen die niet kunnen lopen. Ik kan daar bijna overal in. Dat is in andere parken wel anders." Ook over het entertainment is hij te spreken. "Ik heb de hele dag nog heel leuke interacties gehad met deze gasten."