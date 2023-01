Nieuws

Podcast: vooruitblikken op alle hoogtepunten van pretparkseizoen 2023

2023 belooft een boeiend jaar te worden voor de Europese pretparkwereld, met een flink aantal grote nieuwe attracties. Maar wat worden de absolute hoogtepunten? In de Looopings Podcast kijken pretparkkenner Pieter Leebooij en Looopings-hoofdredacteur Wessel Wit met een kritische blik naar het aankomende pretparkseizoen.



Aan de hand van een persoonlijke top vijf bespreken ze de projecten die pretparkfans in 2023 absoluut niet mogen missen. Al snel blijkt dat we voor de meest opzienbarende toevoegingen naar het buitenland moeten. Parken in Frankrijk en Spanje spannen dit jaar de kroon. Ook in bijvoorbeeld Oostenrijk, Polen en Zweden gebeurt een hoop.

Verder is er aandacht voor investeringen in onder meer Bobbejaanland en Movie Park Germany. Uiteraard blijven ook toevoegingen dichter bij huis - in de Efteling, Toverland, Walibi Holland, Slagharen en Hellendoorn - niet onbesproken. Wat doen de Nederlandse attractieparken goed en wat kan er beter? En welke rol gaan de inflatie en de energiecrisis nog spelen?