Beekse Bergen

Chimpansee verdronken bij ruzie in Safaripark Beekse Bergen

Safaripark Beekse Bergen rouwt om de tragische dood van een West-Afrikaanse chimpansee. Bij een ruzie kwam een mannelijke chimpansee met de naam Stephan vandaag terecht in de gracht naast het verblijf. Daar verdronk het dier.



"We weten dat er onrust in de groep was door een conflict en dat de chimpansee daarbij te water is geraakt", vertelt een woordvoerster van de Brabantse dierentuin aan Looopings. "Hij heeft dit tot ons grote verdriet niet overleefd."

Stephan was in 2008 de eerste chimpansee die in de Beekse Bergen werd geboren. Hij is 14 jaar oud geworden. Het dier leefde in een groep met acht vrouwen en zes mannen. "Aangezien chimpansees sociale dieren zijn, zullen de andere dieren door de verzorgers goed in de gaten worden gehouden."