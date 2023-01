Efteling

Efteling kondigt verbouwing aan voor La Place-restaurant Panorama

Horecacomplex Panorama in de Efteling ondergaat de komende maanden een langverwachte verbouwing. Dat is zojuist bekendgemaakt. Op maandag 9 januari wordt gestart met een grote renovatie van het gebouw uit 1953. De Efteling kiest voor een oriëntaalse stijl, in lijn met de omliggende attracties Archipel, Sirocco en Vogel Rok.



Die attracties zijn onderdeel van het vorig jaar geopende themagebied Wereld van Sindbad. Het attractiepark had al beloofd dat in een tweede projectfase ook het aangrenzende restaurant Panorama aangepakt zou worden. Dat gaat in het eerste kwartaal van 2023 gebeuren, in samenwerking met horecaformule La Place.

Sinds juni 2022 is La Place de exploitant van het zelfbedieningsgedeelte van Panorama. Looopings kon onlangs melden dat het bedrijf ook het gelijknamige à-la-carterestaurant ernaast gaat overnemen. Dat gebeurt "in een nieuwe vorm", valt te lezen in een persbericht. La Place beheert straks dus het volledige gebouw.



Stijlelementen

Bij de verbouwing wordt zowel het interieur als het exterieur aangepakt. Men belooft "een transformatie passend bij de sfeer en beleving van de Wereld van Sindbad". De Efteling hoopt met de gedaanteverandering meer samenhang te creëren "door de kleuren in het hele themagebied op elkaar af te stemmen en stijlelementen te laten terugkeren". Zo wordt de gevel geschilderd.



Naast cosmetische veranderingen vindt er ook noodzakelijk en technisch onderhoud plaats aan het dak, de serre en de toiletten. Tijdens de werkzaamheden zijn de horecalocaties in het gebouw gesloten. Naar verwachting volgt de heropening in april 2023, onder een nieuwe naam. De Efteling wil bezoekers dan "1500 vierkante meter aan horeca en beleving" voorschotelen.



Franchisenemer

Er worden nog geen ontwerpen vrijgegeven. La Place was ooit de horecatak van de inmiddels verdwenen warenhuisketen V&D. In 2016 nam supermarktketen Jumbo de formule over. Sinds 2020 treedt horecaonderneming Vermaat Groep op als de franchisenemer van La Place-vestigingen.



De Efteling zit al zeer lang met Panorama in de maag. Het zeventig jaar oude restaurant is op veel vlakken hopeloos verouderd. "We hebben het er al vijftien jaar over om het af te breken, om er een nieuw restaurant op te bouwen", vertelde een horecamanager afgelopen jaar nog. Toch is uiteindelijk dus gekozen voor een renovatie in plaats van een sloop en een herbouw.