Eis-Greissler Manufaktur

Oostenrijkse ijsfabrikant opent eigen achtbaan

Een Oostenrijkse fabrikant van ijs heeft een achtbaan aangekocht. Het bedrijf Eis-Greissler beschikt al langer over een eigen pretparkje, gelegen bij een ijsfabriek in de gemeente Krumbach. Daar opent in 2023 een eerste rollercoaster, gebouwd door de Duitse leverancier Gerstlauer.



De attractie gaat Bucklbahn heten. Het gaat om een kleinschalige familieachtbaan met een lengte van 100 meter en een hoogte van 5,5 meter. De topsnelheid bedraagt 36 kilometer per uur. Bijzonder is dat het laatste karretje van de trein omgekeerd is: passagiers zitten daar achterstevoren.

Een ontwerp toont dat de kettinglift door een grote toren met een klok loopt. De rest van de rit bestaat uit een bescheiden afdaling en enkele bochten. De openingsdatum van de Bucklbahn is nog niet bekend.



Flying theater

Eerder presenteerde Eis-Greissler al onder andere een flying theater met de naam Eis-Zeitreise en een vrijevaltoren met de naam Milchshaker. Verder zijn in het park voornamelijk waterspeelplaatsen en speeltoestellen te vinden.