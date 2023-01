Deltapark Neeltje Jans

Deltapark Neeltje Jans schrapt knuffelmomenten met zeehonden en zeeleeuwen

De bezoekers van attractie- en dierenpark Deltapark Neeltje Jans mogen niet meer knuffelen met zeeleeuwen en zeehonden. Net als het Dolfinarium in Harderwijk heeft de Zeeuwse bestemming de betaalde knuffelsessies met dieren aan banden gelegd. Dat bevestigt directrice Jacqueline Leenheer aan Looopings.



Eerder bood Deltapark Neeltje Jans fotosessies aan met zeeleeuwen en zeehonden, inclusief direct contact met de dieren. Daarvoor vroeg het park enkele tientallen euro's per persoon. Hoewel de activiteiten nog steeds worden genoemd op de website van Neeltje Jans, zijn ze al een tijdje niet meer beschikbaar.

Daarmee volgt de trekpleister in grote lijnen het aangescherpte beleid van het Dolfinarium, een zusterbedrijf. Beide parken zijn onderdeel van de Spaanse groep Aspro Parks. Het Dolfinarium biedt alleen nog educatieve sessies aan, waarbij het wel mogelijk is om een dier kort aan te raken. Er worden echter geen foto's meer gemaakt.



Niet representatief

Deltapark Neeltje Jans koos ook voor meer sobere, educatieve programma's, aldus directrice Leenheer. Daarbij wordt nog wel "één foto gemaakt door één van de twee aanwezige dierverzorgers". Die krijgen deelnemers "ter herinnering" mee naar huis. "Hierbij is geen direct contact tussen het dier en de bezoeker. De tekst en foto's op de website zijn inderdaad niet geheel representatief en zullen vóór het seizoen worden aangepast."



Commerciële sessies met dieren hebben al langer de aandacht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. "Het aanbieden van fotomomenten is naast een risico voor de bezoeker, ook educatief niet van toegevoegde waarde", meldde de Visitatiecommissie Dierentuinen in 2021 in een kritisch rapport over het Dolfinarium. "De commissie is van mening dat het een verkeerd, onnatuurlijk beeld van het dier aan een kind geeft. De dieren zijn geen huis- of knuffeldieren."