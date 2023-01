Kölner Zoo

Duitse dierentuin erft miljoenen euro's van overleden vrouw

De dierentuin in de Duitse stad Keulen kan voortaan jaarlijks rekenen op een riante financiële bijdrage. Een overleden vrouw laat Kölner Zoo namelijk een erfenis na van maar liefst 26 miljoen Amerikaanse dollar, ongeveer 24,7 miljoen euro. Het bedrag wordt echter niet in één keer uitgekeerd.



In 2017 werd al duidelijk dat Elizabeth Reichert, geboren in Keulen en na de Tweede Wereldoorlog geëmigreerd naar de Verenigde Staten, het dierenpark een gigantisch bedrag wilde nalaten. Toen was nog sprake van 22 miljoen dollar. Dat bedrag is in de loop der jaren dus verder opgelopen.

De vrouw overleed in februari 2022 op 96-jarige leeftijd. Haar erfenis maakt deel uit van een aandelenportefeuille, waarvan de dierentuin ieder jaar een dividenduitkering ontvangt. De hoogte hangt af van de ontwikkeling van de Amerikaanse kapitaalmarkten. Over 2022 ontving Kölner Zoo 700.000 dollar, zo'n 665.000 euro. De jaarlijkse uitkering kan oplopen tot 1,5 miljoen euro.



Neushoorns

Reichert groeide op in Keulen. Na haar vertrek uit Duitsland is ze de bestemming nooit uit het oog verloren. Ze stelde maar één voorwaarde aan de schenking: de dierentuin moet het geld gebruiken voor de dieren en hun verblijven. De eerste betaling wordt gestoken in een nieuw onderkomen voor neushoorns.