Ouwehands Dierenpark Rhenen

Ouwehands Dierenpark wordt vuurwerkvrije zone rond oud en nieuw

In de buurt van Ouwehands Dierenpark mag tijdens de jaarwisseling geen vuurwerk afgestoken worden. Rondom de dierentuin in Rhenen wordt een vuurwerkvrije zone ingesteld, bevestigt een woordvoerster aan Looopings. Voorgaande jaren hadden de dieren regelmatig last van vuurwerkknallen.

Een vuurwerkverbod bij het park moet overlast voor de bewoners dit jaar tegengaan. De dierentuin heeft daarvoor een verzoek ingediend bij de gemeente. "De gemeente is positief en zal in de week tussen kerst en oud en nieuw borden plaatsen rond de dierentuin over deze zone", aldus de voorlichtster.

Een jaar geleden werden twee bruine beren in Het Berenbos van Ouwehands opgeschrikt door vuurwerk in de omgeving. "Ze lagen redelijk in rust in een zelfgegraven kuil, maar ze lopen nu weer rond", zei een woordvoerster toen. "Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat dieren nog dagen na oud en nieuw van slag kunnen zijn."



Radio

Het park neemt sowieso al maatregelen als de jaarwisseling nadert. Dieren worden dan zo veel mogelijk naar binnen gehaald. Ook gaat het volume van de radio in veel binnenverblijven omhoog, om dieren af te leiden van de herrie buiten.