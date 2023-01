Efteling: Danse Macabre

Bouwput van Efteling-attractie Danse Macabre veranderd in zwembad: 'Kan geen kwaad'

Het bouwterrein van de nieuwe Efteling-attractie Danse Macabre is volgelopen met water. Door flinke hoeveelheden regen veranderde de bouwput voor de griezelbeleving in een groot zwembad. Efteling-liefhebbers hoeven zich echter geen zorgen te maken, vertelt een voorlichter aan Looopings.



"Het kan op dit moment geen kwaad", aldus de woordvoerder. Door de aanwezigheid van het water kan het zandbed onder de fundering zich beter verdichten, al is dat niet per se nodig. Wel moet de Efteling zorgen dat het bouwterrein weer kurkdroog is voor er gewerkt kan worden aan de fundering.

Mogelijk zorgt de regen dus wel voor een lichte vertraging. Sinds eind december liggen de werkzaamheden rond Danse Macabre sowieso stil vanwege de kerstvakantie. Komende week wordt het werk weer opgepakt.



Toiletten

De attractie en het bijbehorende themagebied moeten in 2024 af zijn. Dit jaar wil de Efteling al een klein deel van het project opleveren, namelijk een nieuw gebouw met toiletten en souvenirs. Dat komt te liggen op de oude locatie van het gesloopte horecapunt Het Seylend Fregat.