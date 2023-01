Miniatur Wunderland Hamburg

Duits miniatuurpark: gratis toegang voor mensen die entreeprijs niet kunnen betalen

Wie geen geld heeft voor een bezoek aan een Duits miniatuurpark, mag deze maand toch naar binnen. Op een aantal dagen in januari laat de bekende trekpleister Miniatur Wunderland Hamburg iedereen toe. Het enige dat geïnteresseerden moeten doen, is bij de kassa vertellen dat ze de toegangsprijs niet kunnen betalen.



Op die manier hoopt Miniatur Wunderland personen met geldzorgen een leuk uitje te kunnen bieden. "We vragen niet om een bewijs, alleen om een eerlijke zelfreflectie", laat de toeristische attractie weten. "En als je het niet hardop durft te zeggen, schrijf het dan maar op, wij begrijpen je wel."

Het park waarschuwt dat het vanwege de actie wel zeer druk kan worden, met lange wachttijden. Daarom staat op de website van Miniatur Wunderland een kalender met per datum de tijdstippen waarop het waarschijnlijk rustiger is. "Gelieve de plekken op zondag vrij te laten voor gezinnen; schoolkinderen kunnen vaak alleen in het weekend langskomen."



Eerlijk

Het initiatief is bedoeld voor "mensen in de bijstand, alleenstaande vaders en moeders, daklozen, vluchtelingen of anderen die elk dubbeltje moeten omdraaien". Het management hoopt dat iedereen eerlijk zal zijn.



"We vertrouwen erop dat er geen misbruik wordt gemaakt van de actie en dat je hier alleen voor kiest als Wunderland normaal gesproken te duur voor je is." Normaal gesproken kosten reguliere tickets voor volwassenen 20 euro.