Groupe Pierre & Vacances Center Parcs

Dit zijn de reacties op het nieuwe logo van Center Parcs: 'Lijkt wel een uitvaartcentrum'

Het nieuwe logo van Center Parcs valt absoluut niet in de smaak bij het publiek. Op social media wordt de nieuwe huisstijl van de bekende vakantieparkketen finaal afgekraakt. Klanten noemen het simplistische beeldmerk - bestaand uit de letters C en P met een boompje in het midden - goedkoop, kil en erg lelijk.



Wie de officiële Facebook-pagina van Center Parcs Nederland bezoekt, kan niet om de massale kritiek heen. Veel mensen blijken het felgroene symbool te associeren met allerlei zaken die niets met bungalowparken te maken hebben. "Had zo een logo voor een natuurbegraafplaats van Monuta kunnen zijn", schrijft Sandy Hasselt bijvoorbeeld.

Marie-Louise Tanis vindt het eveneens "een logo voor in de uitvaartbranche". "Gezellig, zit ik in september straks in een crematorium in plaats van in een een vip-huisje in Duitsland", lacht Tijnie van Gerdingen. Stefanie Meijer-van Peer dacht te kijken naar "een advertentie voor weer een nieuw vegan bedrijfje", terwijl Rick Joosten het logo meer iets vindt voor "een evangelische gemeenschap". "Mijn eerste associatie was: logo van een kerkgenootschap", zegt ook Karin Pieper.



Greenpeace

Ger Felder ziet er dan weer een uiting van "de communistische partij" in. Volgens Ester Krijgsman past het embleem wel bij "een klimaatcrisis of een begraafplaats". André Vlieland dacht aan "één of andere kille milieuclub". "Niet om gezellig op vakantie mee te gaan." Miranda Klobedanz: "Net Greenpeace of een energiecentrale." Raymond van Tol raadt Center Parcs aan om geld terug te vragen aan het marketingbureau dat het concept verzonnen heeft. "Lijkt wel een uitvaartcentrum."



Ook de vorm van het logo moet het ontgelden. Zo vertelt een zelfbenoemd Center Parcs-fan dat ze er "een bips van iemand die bukt" in herkent. "Lijkt net alsof iemand voorover gebogen staat", reageert een ander instemmend. "Wat een eierstok", grinnikt Susanne Reijnders. "Als dit logo is goedgekeurd, wat is er dan afgekeurd?", wil Sophie Verstappen weten.



Blind of bezopen

"De ontwerper was of blind of bezopen", concludeert Raymond Schild. "Door een stagiair gemaakt?", vermoedt Melissa Rewijk. "Wie hebben ze in vredesnaam met zijn tengels aan het logo laten zitten?", vraagt Peter Nijsen zich af. "Goed voor het plaatselijke boekhoudkantoor, maar niet voor een mooi vakantiepark." Jeroen van Dijk gaat nog een stap verder: "Dit is het lelijkste logo wat ik ooit gezien heb!"



Rene Gijzemijter hoopt dat de boekingen "net zo goedkoop worden als dit logo eruitziet". Janarie Swijnenburg: "Zou het ontwerpen net zo veel gekost hebben als wat een midweek Center Parcs kost?" Ook Debbie Fabrie suggereert een prijsverlaging na het zien van de moderne huisstijl. "Het logo oogt wat goedkoopjes... Wellicht de prijzen hierop aanpassen?"



1 april

Jeroen van der Parren drukt Center Parcs op het hart dat verandering niet altijd beter is. "Een aanfluiting dit", oordeelt Pascal Knarren. "Dit is een afschuwelijk logo", aldus Niek Willems. Danny Berg: "Echt zonde." Jessica de Rooij: "Jeetje, is het al 1 april? Wat vliegt de tijd toch, alsof we drie dagen geleden nog aan de oliebollen zaten..." Wanneer iemand toegeeft dat hij het logo wel aardig gelukt vindt, antwoordt Marco Boom cynisch: "Toch maar naar Specsavers?"



Center Parcs reageert online niet op de vele klachten. Eerder liet marketingdirecteur Bas Post weten dat het logo bedoeld is als een verwijzing naar elementen die de firma belangrijk vindt, namelijk "een sterke verbinding met onze dierbaren in het hart van de natuur". "We hebben natuur en plezier toegevoegd om zo een onvergetelijk modern merk te creëren", luidde tekst in een filmpje met een uitleg over de nieuwe stijl.