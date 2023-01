Efteling

Efteling schakelt virtuele wachtrij bij Carnaval Festival uit na meerdere incidenten

Het virtuele wachtsysteem bij Carnaval Festival in de Efteling is tot nader order niet meer in gebruik. De reden: de afgelopen tijd vonden bij de attractie meerdere incidenten plaats met agressieve bezoekers. Volgens een woordvoerder is ook sprake van een technisch probleem met de poortjes bij de ingang.



De Efteling houdt deze winter een proef met een virtuele wachtrij bij de bekende vrolijke darkride. Als het systeem actief is, moeten bezoekers hun ritje verplicht vooraf reserveren via de Efteling-app of bij een kaartautomaat. Het idee is dat de fysieke rij op die manier kort blijft, maar in de praktijk zorgt het concept vooral voor opstoppingen en frustraties.

Medewerkers hebben te horen gekregen dat de virtuele wachtrij voorlopig niet gebruikt wordt omdat de veiligheid van gasten en personeel niet gegarandeerd kan worden. "Het klopt dat de virtuele wachtrij uit is gezet", vertelt de Efteling-voorlichter aan Looopings. Volgens hem waren er vooral incidenten als grote groepen tegelijkertijd naar binnen wilden.



Gevaarlijke situaties

Zij moesten dan meerdere reserveringen laten scannen bij de entree van Carnaval Festival. De situatie wordt bemoeilijkt door een technisch mankement bij de tourniquets. "Medewerkers moeten de poortjes op ieder moment helemaal open kunnen zetten, bijvoorbeeld ook als er onrust ontstaat, maar dat werkt niet naar behoren. Daardoor kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan."



De woordvoerder weet nog niet of de virtuele wachtrij later nog gebruikt gaat worden. "We bekijken nu welke acties we moeten ondernemen." Eigenlijk zou de pilot actief zijn op alle drukke dagen in het winterseizoen, dat op maandag 14 november begon. De Winter Efteling duurt nog twee maanden; tot en met zondag 5 maart.