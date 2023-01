Groupe Pierre & Vacances Center Parcs

Center Parcs lanceert nieuwe huisstijl met minimalistisch logo

Center Parcs kiest voor een nieuwe uitstraling. Als onderdeel van een vernieuwingsoperatie lanceert de bekende keten van bungalowparken vandaag een nieuwe huisstijl met een bijbehorend logo. Het beeldmerk is opvallend minimalistisch, bestaand uit de letters C en P. In het midden prijkt een symbool dat een boom met opengesperde armen moet voorstellen.



De visuele identiteit sluit volgens Center Parcs aan bij de nieuwe filosofie van het bedrijf. Men wil de komende tijd minder de focus leggen op de beroemde zwemparadijzen en meer op de natuur en de omgeving. Daarom worden bij verschillende parken vandaag de dag activiteiten met een natuurthema aangeboden, zoals een beleefboerderij en een avonturenpad.

"Ons doel is om nieuwe leermomenten te creëren voor onze gasten en tegelijkertijd een gevoel van verwondering te creëren", zegt directeur Mark Giethoorn van Center Parcs Nederland. "Wij willen dat onze gasten iets nieuws hebben geleerd na hun verblijf, of het nu gaat om het maken van hun eigen brood, het planten van zaadjes in hun tuin of het verzorgen van dieren."



Moderniseren

Tegelijkertijd gaat Center Parcs zich meer richten op een bredere doelgroep: niet alleen gezinnen met kinderen, maar ook vriendengroepen en koppels zonder kinderen. Er wordt zo'n 800 miljoen euro gestoken in het moderniseren van de vakantieparken, waarvan circa 280 miljoen in de negen locaties in Nederland.



Eerder bestond het logo van Center Parcs uit sierlijke donkerblauwe letters met een rood golfje. Daarboven prijkte een groene vogel met vleugels die lijken op palmbladeren. Het nieuwe logo is ontworpen door het Engelse bureau DesignStudio. "Het verwijst naar die elementen die voor ons het belangrijkste zijn: een sterke verbinding met onze dierbaren in het hart van de natuur", aldus Center Parcs-marketingdirecteur Bas Post.