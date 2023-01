Wildlands Adventure Zoo Emmen

Nutteloos parkeerterrein bij Wildlands Emmen wordt gesloopt: miljoenen euro's verspild

De gemeente Emmen heeft miljoenen euro's verspild met de aanleg van een gigantisch parkeerterrein. Bij de opening van dierenpark Wildlands Adventure Zoo Emmen in 2016 werd een extra parkeerplaats met duizend parkeervakken in gebruik genomen. Kosten: 3 miljoen euro.



Het idee was dat de dierentuin zo populair zou worden dat er op piekdagen extra parkeerruimte nodig zou zijn. De benodigde grond is voor een periode van tien jaar gepacht van de Drentse waterleidingsmaatschappij WMD Drinkwater. In de praktijk wordt het terrein aan de Schapenveenweg echter nooit gebruikt, zelfs niet op drukke momenten.

Toch is de gemeente wel jaarlijks tussen de 400.000 en 500.000 euro kwijt aan onderhoudskosten. Inmiddels is besloten om ermee te stoppen. In 2025 wordt de grond weer in de oorspronkelijke staat opgeleverd aan WMD. Met de verwijdering van alle parkeerplekken is nog eens 650.000 euro gemoeid.



Slagbomen

Omroep BNNVARA besteedde deze week aan dacht aan de zaak in het consumentenprogramma Test Case, als onderdeel van een item met de naam Verspillingsmeter. In de tv-uitzending bleek ook dat de slagbomen tegenwoordig permanent openstaan en dat de kaartautomaten niet meer werken.



Overigens heeft Wildlands geen eigen parkeergelegenheden: bezoekers zetten hun auto neer op een terrein van de externe firma Q-Park met 1600 vakken, op loopafstand van de ingang. De ongebruikte extra parkeerplaats bevindt zich aan de achterzijde van het park, in de buurt van de bavianen en stokstaartjes. Vanaf daar zouden automobilisten ongeveer 1 kilometer moeten wandelen richting de entree.