Dolfinarium

Dolfinarium heeft betaalde fotomomenten met dolfijnen en zeeleeuwen afgeschaft

Bezoekers van het Dolfinarium in Harderwijk kunnen niet meer tegen betaling op de foto met een zeeleeuw of een dolfijn. Het dierenpark bood die activiteit jarenlang aan. Na kritiek van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is besloten om het onderdeel te schrappen, bevestigt parkmanager Alex Tiebot aan Looopings.



Enkele jaren geleden kostte poseren met een Californische zeeleeuw nog 13 euro, terwijl voor een kiekje met een tuimerlaardolfijn 20 euro afgerekend moest worden. In 2021 verscheen een kritisch rapport van de Visitatiecommissie Dierentuinen, die in opdracht van het ministerie onderzocht of het Dolfinarium voldeed aan de Europese dierentuinregels.

Daarin werden de fotomomenten expliciet genoemd als iets zeer onwenselijks. "Het aanbieden van fotomomenten is naast een risico voor de bezoeker, ook educatief niet van toegevoegde waarde", luidde de conclusie. "De commissie is van mening dat het een verkeerd, onnatuurlijk beeld van het dier aan een kind geeft. De dieren zijn geen huis- of knuffeldieren."



Gevaar voor het kind

Het is niet de bedoeling dat dieren in Nederlandse dierentuinen enkel ter vermaak worden gebruikt, waarschuwde men. Bovendien bestond er een gezondheidsrisico. "Het aanraken van het dier tijdens een fotomoment kan een gevaar voor het kind vormen, doordat het dieren zijn met een roofdierengebit en potentieel dragers van zoönose."



Het Dolfinarium beloofde er op termijn mee te zullen stoppen. Wanneer precies bleef aanvankelijk onduidelijk, omdat de afspraak officieel nog niet was vastgelegd in de vergunning. Toch biedt het Dolfinarium de fotomomenten sindsdien al niet meer aan, licht manager Tiebot toe. "Nadat we met de overheid afspraken hebben gemaakt over de toekomst van het Dolfinarium, is dit direct doorgevoerd. We hebben dus niet gewacht tot het onderdeel werd van onze vergunning." De verandering werd tot nu toe echter nooit gecommuniceerd met de buitenwereld.



Bitter weinig respect

Overigens ontstond jaren geleden al commotie over de nu afgeschafte betaalde fotomomenten. In 2016, kort nadat het Dolfinarium was overgenomen door de Spaanse firma Aspro Parks, sprak een oud-manager er schande van. "Het getuigt van bitter weinig respect voor de dieren", liet hij destijds weten. De directie van het dierenpark was zich toen nog van geen kwaad bewust.



Wie vandaag de dag dichtbij dolfijnen wil komen in het Dolfinarium, kan nog wel een speciaal arrangement boeken. Voor 80 euro per persoon is het mogelijk om - gekleed in een waadpak - in het water te staan en een dolfijn aan te raken. Er worden dan geen foto's gemaakt. De commissie heeft daar vooralsnog vrede mee "als onderdeel van een aanvullend educatief programma voor een zeer beperkt aantal bezoekers".