BillyBird Park Drakenrijk

Pretpark in Limburg zoekt nieuwe manager om groei te verwezenlijken

Een familiepark in Limburg heeft ambitieuze toekomstplannen. Het is de bedoeling om BillyBird Park Drakenrijk, gelegen in de gemeente Beesel, de komende jaren uit te laten groeien tot een volwaardig attractiepark met zowel binnen- als buitenfaciliteiten. Om die groei te kunnen verwezenlijken zoekt men een nieuwe manager.



Bij Drakenrijk staat een vacature open voor parkmanager, de eerste fulltimefunctie binnen het bedrijf. Diegene neemt de dagelijkse leiding op zich door een team van oproepkrachten aan te sturen. Verder zal de manager zich onder meer bezighouden met de omzet, het binnenhalen van abonnementhouders, het ontwikkelen van nieuwe horecaconcepten, het optimaliseren van de gastbeleving en het beoordelen van financiële rapportages.

Drakenrijk bestaat momenteel voornamelijk uit een strandbad met speeltoestellen. Er komen zo'n 50.000 bezoekers per jaar op af. De bestemming is onderdeel van de BillyBird-groep, samen met BillyBird Park Hemelrijk en BillyBird Openluchtzwembad Het Run in Noord-Brabant.



Binnenspeeltuin

In 2023 opent een gigantisch speelkasteel en worden drijvende zonnepanelen in gebruik genomen. De directie fantaseert ook al hardop over de komst van een overdekt speelgebied. "Met de bouw van een binnenspeeltuin is ons concept pas compleet", valt te lezen in de vacaturetekst. Verder is het de bedoeling om drie grote evenementen per jaar te organiseren, zoals muziekfestivals.



Het moederbedrijf heeft een sociale teamplayer met hbo-niveau op het oog. Een woordvoerder spreekt over "een unieke kans om Drakenrijk het leukste park van Nederland te maken". Er staat "een fijne werkplek met een passend salaris" tegenover. Wie interesse heeft, kan solliciteren via de BillyBird-website.