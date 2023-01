Efteling

Nieuwe functie voor Efteling-ontwerper Sander de Bruijn

Efteling-hoofdontwerper Sander de Bruijn is het jaar begonnen met een nieuwe functie. Voortaan draagt de bekende ontwerper de titel manager ontwerp en beleving, of de Engelstalige variant manager design and experience. Dat bevestigt een Efteling-woordvoerder aan Looopings.



De wijziging hangt onder meer samen met een nieuwe benaming voor de ontwerpafdeling van de Efteling. In het vervolg wordt die club geclassificeerd als 'ontwerp en beleving'. Eerder was De Bruijn daar teamleider, of team lead. Als manager behoudt hij zijn leidinggevende rol.

"De afdeling ontwerp en beleving is verantwoordelijk voor het creëren en borgen van het beste belevingsconcept in een immersieve wereld", aldus de voorlichter. Als taken noemt hij "het bewaken van het creatief gedachtengoed en de unieke Efteling-identiteit" en "het uitdragen van de artistieke beleving van het product".



Blij

Hoewel De Bruijn ongeveer dezelfde verantwoordelijkheden houdt, zegt hij blij te zijn met de nieuwe functie. "Ik ben blij te kunnen melden dat ik een nieuwe positie heb als manager ontwerp en beleving bij de Efteling", schrijft hij trots op LinkedIn.



De woordvoerder vult aan dat de introductie van de term manager geldt voor iedere leidinggevende die rechtstreeks onder de directie valt, waaronder dus Sander de Bruijn. Voorheen werden de leidinggevenden van alle bedrijfslagen teamleider genoemd.