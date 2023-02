Koninklijke Burgers' Zoo

Podcast: directeur Burgers' Zoo vertelt over verbeterpunten en toekomstplannen

Hoe ziet de toekomst van dierenpark Burgers' Zoo eruit? In een openhartige nieuwe aflevering van de Looopings Podcast deelt directeur Alex van Hooff zijn visie over Nederlandse dierentuinen in het algemeen en Burgers' Zoo in het bijzonder. Hij staat ook stil bij moeilijke periodes uit de geschiedenis van het familiebedrijf.



Zo was de Arnhemse dierentuin in 2008 - na het plotselinge overlijden van toenmalig directeur Antoon van Hooff - bijna failliet vanwege ernstige financiële problemen. Anno 2023 staat Burgers' er stukken beter voor. Dat geeft Alex van Hooff en zijn team de kans om vooruit te kijken: welke dieren en natuurlandschappen ontbreken er nog?

De dierentuin werkt traditiegetrouw met ecodisplays. Daarbij bouwt men bestaande natuurgebieden zo waarheidsgetrouw mogelijk na, zodat bezoekers zich op ander continent wanen. Van Hooff legt uit waar die gedachte vandaan komt en wat daar volgens hem de meerwaarde van is.



Vernieuwd

Hij vertelt ook over ontwikkelingen op het gebied dierenwelzijn, mysterieuze toekomstige projecten en de invloed van de coronacrisis. Verder geeft de directeur antwoorden op vragen als: waarom heeft Burgers' Zoo geen voederpresentaties? Welke oude verblijven staan op de nominatielijst om vernieuwd of vervangen te worden? En welke fouten uit het verleden zou de dierentuin vandaag de dag niet meer maken?