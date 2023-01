Landgoed Hoenderdaell

Noord-Hollands dierenpark presenteert nieuw verblijf voor zestien wasberen

Bezoekers van het Noord-Hollandse dierenpark Landgoed Hoenderdaell kunnen vanaf nu een nieuw wasberenverblijf ontdekken. Daar hebben zestien wasberen hun intrek genomen. De dieren zijn afkomstig van Stichting Aap. Tussen 2019 en 2022 zijn ze gevangen in Limburg, waar ze als invasie exoten verwijderd worden uit de natuur.



Om te voorkomen dat de wasberen afgemaakt moeten worden, heeft Stichting Aap ze opgevangen. Daar zijn ze de afgelopen tijd gecontroleerd op ziektes. Eind 2022 nam Landgoed Hoenderdaell de groep over. Na een weekje gewend te hebben aan het binnenverblijf mogen de wasberen sinds deze week ook het buitenverblijf verkennen.

Dat is zo natuurlijk mogelijk ontworpen, met een waterval, veel klimmogelijkheden en een hoop groen. Er werd bijna een jaar aan het onderkomen gewerkt. Directeur Robert Kruijff is tevreden. "Wasberen zijn ondernemende, actieve dieren", zegt hij. "Een plezier om naar te kijken. We hopen dat onze bezoekers net zo genieten als de dieren zelf, nu ze veilig in een splinternieuw groot verblijf zijn ondergebracht."



Regelgeving

Stichting Aap ving in totaal bijna honderd wasberen uit Limburg op. "Voor veel van hen moeten we nog wel een goed herplaatsadres vinden", vertelt directeur David van Gennep. "Dat is erg lastig vanwege de strenge regelgeving voor het verplaatsen van invasieve exoten in Europa." Hij is naar eigen zeggen opgelucht dat Hoenderdaell, gelegen in het dorpje Anna Paulowna, wel de benodigde vergunning kreeg.