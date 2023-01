Almere Jungle

Crowdfundingsactie Almere Jungle levert ruim 177.000 euro op

Dierenpark Almere Jungle heeft ruim 177.000 euro op weten te halen met een crowdfundingsactie. Dat geld wordt de komende tijd gebruikt om nieuwe faciliteiten te ontwikkelen, onderhoud te plegen en te verduurzamen. Sinds afgelopen zomer heeft de kleinschalige dierentuin in Flevoland een nieuwe eigenaar.



In het verleden was Almere Jungle onderdeel van zorgorganisatie Nieuwland Werk Taal Zorg. Nu is de locatie eigendom van Robert Loose. Hij vormt samen met Mike van Mourik en Esmee Rienstra het dagelijkse management. "We wilden al jarenlang zelfstandig worden, zodat we zelf alle touwtjes in handen hebben", vertelt Van Mourik aan Looopings.

In het verleden was voor veel toekomstplannen geen geld. "Ons moederbedrijf moest het budget en de aandacht verdelen over meerdere vestigingen. Nu kunnen we alles zelf bepalen, met een jong en gemotiveerd team. Dat bevalt tien keer beter." Almere Jungle houdt wel een link met de zorg: het park wordt gerund door mensen met verstandelijke, psychische en lichamelijke beperkingen. Voor hen dient de locatie als dagbesteding.



Rente

Met de actie hoopte men minimaal 150.000 euro in te zamelen. Dat is gelukt, want er kwam 177.447 euro binnen. Het gaat overigens niet om donaties, maar om leningen: het bedrag moet binnen vijf jaar terugbetaald worden, inclusief rente. "We willen namelijk niet alleen zielig ons handje ophouden", zegt Van Mourik. Er zal dus winst gemaakt moeten worden. "Maar als we zien hoe het de afgelopen maanden gaat, dan hebben we er vertrouwen in. We mogen niet klagen."



Het opgehaalde bedrag wordt allereerst gebruikt om een inhaalslag te maken, legt de manager uit. Voorbeelden zijn het opknappen van ruimtes achter de schermen, het realiseren van rolstoeltoiletten, het aanschaffen van een nieuwe rolstoelbus, het installeren van warmtepompen en het implementeren van een nieuw kassasysteem.



Nieuwe diersoorten

"We kunnen best wel wat mooie dingen doen", aldus Van Mourik. "De ontwikkelingen gaan nu sneller dan ooit." Aankomende zomer moet een volgende stap gezet worden. Almere Jungle denkt aan het toevoegen van nieuwe diersoorten en het uitbreiden van het buitengebied.