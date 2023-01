Beekse Bergen

Oud-directeur Beekse Bergen pleit voor opdoeken autosafari

De oud-directeur van Safaripark Beekse Bergen vindt de bekende autosafari niet meer van deze tijd. Sinds jaar en dag kunnen bezoekers van de Brabantse dierentuin met hun eigen auto langs dieren rijden. Wim Verberkmoes, die in de jaren tachtig, negentig en nul de scepter zwaaide over het park, denkt dat het tijd is om afscheid te nemen van het concept.



Dat zegt hij in een interview met de podcast Zoo Inside. "Het huidige park doet het gewoon prima, er komen ontzettend veel bezoekers", aldus Verberkmoes. "Daarmee zou je kunnen zeggen dat het nog steeds van deze tijd is." Toch heeft de oud-directeur daar zijn twijfels over.

Als hem gevraagd wordt of het beter zou zijn om af te stappen van de autosafari, reageert hij: "Heel eerlijk gezegd is dat wel altijd mijn idee geweest. Ik vond en vind eigenlijk nog steeds dat de auto aan de kant moet blijven: netjes parkeren en wandelen." Bezoekers zouden het park al lopend, per boot of met een elektrisch treintje kunnen verkennen. "Persoonlijk zou ik dat het liefste zien. Ik denk dat je uiteindelijk toch die kant op moet. Dat is wel mijn overtuiging."



Overwogen

In zijn tijd als directeur is meermaals gesproken over het afschaffen van de autosafari, onthult Verberkmoes. "We hebben dat zeker overwogen. We hebben daar ontzettend veel over gesproken. Ik was daar zeker een voorstander van." De toenmalig manager heeft dat destijds ook vaak duidelijk gemaakt aan eigenaar Dirk Lips van moederbedrijf Libéma.



"Je moet dat natuurlijk een keer gaan doen, maar wanneer doe je dat?" Uiteindelijk durfde Libéma de stap niet aan. Vandaag de dag is de autosafari nog altijd één van de bekendste en populairste onderdelen van Beekse Bergen. "Voor een deel van de bezoekers is dat autorijden nog altijd wel gewoon heel belangrijk", moet de oud-directeur toegeven.



GaiaZoo

Wim Verberkmoes was bijna 48 jaar werkzaam in de dierentuinbranche. Hij begon zijn carrière in Artis, waarna hij overstapte naar Libéma. Daar hield hij zich niet alleen bezig met Beekse Bergen, maar ook met de ontwikkeling van Dierenrijk in Mierlo. Later stond hij aan de wieg van GaiaZoo in Kerkrade, dat gebouwd werd met hulp van Apenheul.



In de podcast wordt zijn volledige loopbaan doorlopen aan de hand van mijlpalen en anekdotes. Als toekomstwens voor Beekse Bergen noemt de voormalig directeur het koesteren van de "geweldig mooie panorama's". Hij kan het niet laten om opnieuw de autosafari aan te halen. "Wat mij betreft zou het toch mooi zijn als je dan in de wandelroutes geen auto's meer ziet rijden."