Efteling

Instagram-account brengt tientallen Efteling-klapborden in kaart: 'Ik vind ze niet mooi'

De Efteling staat anno 2023 zo vol met klapborden dat bijna sprake lijkt te zijn van een plaag. Tot die conclusie komt de initiatiefnemer van een lollig Instagram-account. Onder de noemer De Wereld vol Sandwichborden verzamelt een pretparkfan alle tijdelijke borden in het Kaatsheuvelse attractiepark.



Sandwichborden zijn uitklapbare staande informatieborden die worden neergezet om voorbijgangers ergens op te wijzen. In de Efteling staan er inmiddels meer dan honderd, ontdekte de maker van de Instagram-pagina @de_wereld_vol_sandwichborden. Hij publiceerde inmiddels al foto's van 55 verschillende exemplaren. Het aantal groeit nog steeds.

"Het is vooral als een grap begonnen", vertelt de man, die voor de buitenwereld anoniem wil blijven. "Ik had het er met vrienden over en op Twitter viel het me ook op dat mensen zich begonnen te ergeren aan de grote hoeveelheid sandwichborden in het park."



Album

In de kerstperiode begon hij met het fotograferen van elk klapbord dat hij tegenkwam in de Efteling. "Puur voor de grap. Maar op den duur werden het er zo veel, dat ik ze maar ben gaan delen op Instagram. Inmiddels heb ik een album met meer dan honderd stuks."



Het account is ook een ludieke vorm van protest, legt de maker uit. "Ik vind de borden niet mooi. Ik begrijp dat een menukaart steeds wisselt er soms tijdelijk informatievoorziening nodig is, maar er zijn veel mooiere oplossingen te bedenken voor dergelijke bebording. Bovendien staan ze niet op ooghoogte. Als er twee mensen voor lopen, zijn ze al niet meer zichtbaar. Dus functioneel zijn ook lang niet altijd."



Disney-parken

De Efteling streeft naar eigen zeggen het rapportcijfer 9+ na. De initiator van de Instagram-pagina vraagt zich af of het gigantische bordenwoud in die strategie past. Hij wijst op de internationale Disney-parken, waar doorgaans wordt gekozen voor een thematisch passende oplossing voor bijvoorbeeld menuborden.



De Wereld vol Sandwichborden trok de afgelopen dagen al een hoop aandacht van Efteling-liefhebbers. Ook de bekende Efteling-podcast Kleine Boodschap maakte er melding van. Op dit moment heeft het account bijna 250 volgers. "Ik heb nog voldoende materiaal om de verzameling uit te breiden", zegt de oprichter. "En mensen die weten dat ik erachter zit, sturen me ook te pas en te onpas foto's van Efteling-klapborden toe. Dat gaat de hele dag door."