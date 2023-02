Efteling

Efteling onthult ontwerp voor nieuwe scène in De Vliegende Hollander

De Efteling past een scène in De Vliegende Hollander aan. Op de plek waar opvarenden voorheen geconfronteerd werden met een watergordijn en een videoprojectie, wordt een nieuw tafereel gerealiseerd. Straks varen bezoekers door een kerkhof van vervallen scheepswrakken, ontworpen door Karel Willemen.



Hij was destijds al de hoofdontwerper van De Vliegende Hollander. De projectie op water heeft nooit feilloos gefunctioneerd. Zestien jaar na de opening van de waterachtbaan koos de Efteling daarom voor een andere invulling, zoals Looopings afgelopen maand al kon melden. In de nieuwe scène zullen oplettende fans bekende elementen herkennen: op de scheepswrakken staan grote houten boegbeelden, afkomstig uit het openingsjaar van de attractie.

De beelden zouden oorspronkelijk op de lift komen te staan. Het was de bedoeling dat de decorstukken naar voren klapten bij het passeren van een boot. Vanwege "technische en thematische redenen" werden de onderdelen al snel verwijderd. In 2021 vertelde een woordvoerder dat de boegbeelden wel bewaard zijn gebleven. Nu blijkt dat de Efteling ze alsnog gaat gebruiken.



Muziek

Ook de soundtrack gaat een belangrijkere rol spelen. "Voorheen overstemde de kletterende regen de audio, maar in de nieuwe situatie kunnen we de muziek en de omgevingsgeluiden een grotere rol laten spelen", vertelt Willemen. Hij heeft samen met componist René Merkelbach bekeken of de bestaande muziek nog aangepast moest worden.



"Als snel kwamen wij erachter dat het juist perfect past bij de nieuwe scène. We laten de muziek zelfs regisseren wat je al varend te zien krijgt: op de maat van de muziek slaat de bliksem in, spat het water omhoog en doemen de scheepswrakken met de immense boegbeelden op. Ik denk dat het fantastisch wordt." De werkzaamheden moeten op zaterdag 1 april zijn afgerond.



Spookschip

Het verhaal van De Vliegende Hollander gaat over de hebzuchtige VOC-kapitein Willem van der Decken, die op eerste paasdag 1678 tegen alle regels in uitvaart. Hij komt terecht in een zware storm en zijn schip verandert in een vurig spookschip dat gedoemd is voor eeuwig de wereldzeeën te bevaren.



De nieuwe scène bestaat uit drijvend wrakhout, tonnen en kisten met scheepsratten. Bij een blikseminslag spat het zeewater meters omhoog. "Het felle licht toont ons kortstondig een scheepswrak met een vermolmd, engelachtig boegbeeld", zo luidt de officiële beschrijving. Bezoekers zullen zich realiseren dat ze door een scheepskerkhof varen.



Bloeddorstige leeuw

"Een tweede en derde blikseminslag openbaren in een korte flits meerdere wrakken en boegbeelden die ons als sirenen toe lijken te zingen." Uiteindelijk doemt - net als voorheen - De Vliegende Hollander op. "Het beruchte spookschip, met een smeulend boegbeeld in de vorm van een bloeddorstige leeuw, lag ons op te wachten, trekt ons naar zich toe en slokt ons op."