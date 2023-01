Europa-Park

Europa-Park kijkt terug op succesvolste jaar ooit: voor het eerst zes miljoen bezoekers

Europa-Park is weer helemaal hersteld van de coronapandemie. Sterker nog: het Duitse attractiepark beleefde in 2022 het succesvolste jaar ooit, wat bezoekersaantallen betreft. Voor het eerst werd het resort in Zuid-Duitsland meer dan zes miljoen keer bezocht. Dat heeft Europa-Park zojuist bekendgemaakt.



Het exacte bezoekersaantal wil het park nog niet communiceren. Wel is duidelijk dat er een mijlpaal is bereikt. "We zien dit record als een enorme blijk van vertrouwen van onze gasten", reageert eigenaar Roland Mack. "En dat in een moeilijk jaar, met oorlog, leveringsproblemen, inflatie en een energiecrisis."

Om de stijgende energiekosten het hoofd te bieden, wil men een gigantisch terrein met zonnepanelen aanleggen. Dat moet in 2024 gereed zijn. Ook een personeelstekort is nog steeds aan de orde van de dag. Volgens Mack is het haast niet meer te doen om aan voldoende medewerkers te komen zonder huisvesting aan te bieden.



Oezbekistan

Daarom zijn er 1200 personeelswoningen gebouwd, hotels afgehuurd en containerdorpen gerealiseerd. "Dit jaar openen we onze eigen bedrijfscrèche en er komen nog eens vijfhonderd woningen bij." Europa-Park blijft zoeken naar creatieve oplossingen om het probleem op te lossen. "Er werken bij ons al ongeveer driehonderd Oekraïners en we hebben enkele honderden werknemers uit Kazachstan en Oezbekistan aangenomen, van wie velen overigens vloeiend Duits spreken."



Volgens Mack investeerde Europa-Park de afgelopen drie jaar meer dan 80 miljoen euro. In het attractiepark werd boottocht Dschungel-Floßfahrt in 2022 getransformeerd tot Josefinas Kaiserliche Zauberreise. Waterwereld Rulantica is uitgebreid met de interactieve waterattractie Tønnevirvel. Daarnaast ging attractierestaurant Eatrenalin open.



Vikingløp

Ook voor de komende jaren staan een hoop projecten op de planning. Zo opent in Rulantica in het voorjaar de achtdubbele racerglijbaan Vikingløp, als onderdeel van het nieuwe gedeelte Nordiskturn. In het pretpark moet het Oostenrijkse themagebied verder aangekleed worden. Verder zijn alle ogen gericht op de komst van een Kroatisch parkdeel met een spectaculaire lanceerachtbaan in 2024.