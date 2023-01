Ouwehands Dierenpark Rhenen

Vuurwerkknallen halen beren Ouwehands Dierenpark uit winterrust

Enkele bruine beren in Ouwehands Dierenpark zijn afgelopen week opgeschrikt door vuurwerk. Bewoners van Het Berenbos trekken zich normaal gesproken 's winters terug voor hun winterrust. Vuurwerkknallen rond de jaarwisseling hebben twee beren weer wakker geschud, meldt een woordvoerster van de dierentuin aan Looopings.



"Twee bruine beren zijn weer helemaal wakker", vertelt ze. "Ze lagen redelijk in rust in een zelfgegraven kuil, maar ze lopen nu weer rond." In Het Berenbos leven beren die gered zijn uit benarde situaties. Ze brachten hun voormalige leven vaak in kleine betonnen kooien door, waardoor ze geen natuurlijk gedrag konden ontwikkelen.

Winterrust is dan niet vanzelfsprekend. Ouwehands Dierenpark probeert de beren juist te stimuleren om 's winters weer te rusten. "Mocht er geen beer te zien zijn gedurende de winterperiode in Het Berenbos, dan hebben wij - maar vooral de beren natuurlijk - ons werk goed gedaan", valt te lezen op de website van stichting Bears in Mind.



Van slag

De dierentuin had buurtbewoners vooraf al verzocht om niet te knallen bij het park. "Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat dieren nog dagen na oud en nieuw van slag kunnen zijn. Tijdens de jaarwisseling halen we daarom alle dieren in ons park zoveel mogelijk binnen en we zetten de radio wat harder om ze zoveel mogelijk af te schermen van de herrie buiten. Maar dit lost het probleem natuurlijk niet helemaal op."



Een jaar eerder hadden vuurwerk- en carbidknallen in de omgeving ook al een negatief effect op beren. "Met name de bruine beren Ljalja en Malysh, die net vanuit Oekraïne naar Het Berenbos waren gekomen, waren compleet van slag." Dit keer was er sprake van iets minder overlast, aldus de voorlichtster. "De schade viel dit jaar enigszins mee."



Vuurwerkvrije zone

Rond het park was tijdens oud en nieuw geen sprake van een officiële vuurwerkvrije zone. Daarvoor kan men een verzoek indienen bij de gemeente Rhenen, maar het is de vraag hoeveel zin dat zou hebben. Het verbod wordt in de praktijk immers niet gehandhaafd.