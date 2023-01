Efteling

De Efteling heeft deze winter friet met zuurkool en spekjes op het menu

Wie een keer iets anders wil dan een simpel bakje friet, kan in de Efteling een speciale winterse variant proberen. Tijdens het winterseizoen, dat nog tot begin maart duurt, serveert het attractiepark een nieuw frietgerecht met onder andere zuurkool.



De zogenoemde loaded fries zuurkool staat op het menu bij de Smulpaap, de horecalocatie op het Anton Pieckplein. Naast zuurkool bestaat de frietspecialiteit uit spekjes, rode ui, augurk en mosterdsaus. Er moet 6 euro voor afgerekend worden.

Net als tijdens de vorige Winter Efteling is bij de Smulpaap ook friet met bospaddenstoelenstoof, rucola, rode ui en truffelmayonaise verkrijgbaar. De truffelmayonaise is sinds kort vegan, waardoor nu sprake is van een volledig vegan gerecht.