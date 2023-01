Walibi Belgium

Walibi Belgium werkt toe naar winteropening in 2023: 'Contract met de Kerstman'

Walibi Belgium is bezig met voorbereidingen voor een winteropening. Vanaf eind dit jaar zal het pretpark in Waver ook in de kerstperiode toegankelijk zijn. Om aandacht te vragen voor het nieuwe winter-evenement werd zogenaamd een deal gesloten met de Kerstman.



Vandaag kwamen foto's naar buiten waarop te zien is hoe de Walibi-kangoeroe en de Kerstman samen "het contract van het jaar" tekenen. "Walibi en de Kerstman ondertekenden zojuist de opening van het park voor de winter van 2023", laat het park weten. Er werd ook geproost met glazen champagne.

Walibi Belgium-directeur Jean-Christophe Parent sprak al in 2017 de ambitie uit om ook 's winters open te gaan. Daarom werd de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in overdekte locaties en winterharde faciliteiten. Welke attracties precies operationeel zullen zijn in de wintermaanden is nog niet duidelijk. Ook zijn er nog geen exacte data bekend.



Zusterparken

Het aankomende zomerseizoen start op zaterdag 1 april. In zusterparken Walibi Holland en Walibi Rhône-Alpes is deze winter al sprake van een volledige winteropening. Walibi Belgium presenteerde in 2014 al wel eenmalig een kleinschalige kerstmarkt met enkele kinderattracties. Dat werd geen succes.