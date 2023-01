Efteling

Video: Efteling-mascotte Pardoes gaat laveloos het nieuwe jaar in

Efteling-mascotte Pardoes heeft kennelijk te diep in het glaasje gekeken tijdens oud en nieuw. Bezoekers die vannacht een ritje maakten in de attractie Symbolica, troffen de nar in een merkwaardige positie aan. Te zien was hoe het personage laveloos achterover hing, met zijn hoofd in zijn nek.



Een korte video van het vreemde tafereel verscheen vanochtend op Twitter. Ondanks de ongemakkelijke houding ging de show gewoon door. Te horen is hoe Pardoes zijn gebruikelijke praatje houdt: "Snel naar beneden vrienden, want aldaar staan voor jullie Fantasievaarders klaar."

Het gebeurt de laatste tijd vaker dat poppen in Symbolica vreemde mankementen vertoonden. Dezelfde Pardoes-animatronic verloor twee weken geleden nog zijn hoofd. In april 2022 moest de darkride gesloten worden door een vergelijkbaar euvel bij een andere pop.



01.00 uur

In de Efteling vond zaterdagavond een groot oud-en-nieuwfeest plaats met duizenden bezoekers. De meeste attracties, waaronder Symbolica, bleven open tot 01.00 uur. Om 00.00 uur was rond de Siervijver een muzikale vuurwerkshow te zien. Vandaag is Symbolica gewoon weer open voor publiek.