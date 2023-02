Apenheul

Bezoekersaantal Apenheul 40 procent omhoog in 2022

Apenheul heeft in 2022 veel meer bezoekers ontvangen dan een jaar eerder, toen de coronamaatregelen nog van kracht waren. Tijdens het afgelopen zomerseizoen verwelkomde het dierenpark in Apeldoorn 465.000 bezoekers. Dat is een stuk meer dan in 2021, toen men 330.000 bezoekers noteerde.



Het gaat om een stijging van ruim 40 procent. Iets meer dan 5 procent van het totale aantal bezoekjes in 2022 werd gebracht door mensen met een seizoenskaart, vult een woordvoerster aan. In totaal kwamen er 440.000 daggasten met een los entreebewijs.

Een jaar geleden sprak een voorlichtster de hoop uit "een normaal seizoen" te kunnen draaien in 2022, met tussen de 450.000 en 500.000 bezoekers. Die wens is dus uitgekomen. "We kijken terug op een goed seizoen, wat een langzame start had maar uiteindelijk in de zomer goed op gang kwam", vertelt de woordvoerster.



Congreslocatie

Ook op het gebied van zakelijke evenementen beleefde Apenheul een succesvol jaar. "Veel bedrijven wisten ons na de coronajaren weer te vinden en hebben in onze congreslocatie en het park hun evenementen georganiseerd." Voor 2023 wordt gerekend op een stijging van het bezoekersaantal, vanwege "een vol activiteitenprogramma" en de komst van een nieuw gebied met twee apensoorten.



Apenheul is als één van de weinige grote dierenparken in Nederland niet het hele jaar geopend. 's Winters blijven de poorten gesloten. Het nieuwe seizoen start op vrijdag 31 maart. In 2019, vóór de pandemie, lokte het park nog 492.000 bezoekers.