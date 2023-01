Koninklijke Burgers' Zoo

Burgers' Zoo tevreden: dierentuin klimt weer richting miljoen bezoekers per jaar

Burgers' Zoo heeft het niveau van vóór de coronacrisis weer in zicht. In 2019 verwelkomde het Arnhemse dierenpark nog 1,1 miljoen bezoekers. Door de coronamaatregelen daalde het bezoekersaantal fors in 2020 en 2021, maar in 2022 is de weg omhoog ingezet.



Het afgelopen jaar werd afgesloten met 951.000 bezoekers. Dat heeft de dierentuin zojuist bekendgemaakt. Het gaat om een stijging van bijna 60 procent ten opzichte van 2021, toen Burgers' Zoo genoegen moest nemen met 602.000 gasten. In het eerste coronajaar - 2020 - noteerde men 698.000 bezoekers.

Het management zegt tevreden terug te kijken op 2022, ondanks een "valse start": het park was tot en met 25 januari dicht vanwege een landelijke lockdown. Ook het weer zat niet altijd mee, aldus Burgers' Zoo. De zomer was "voor dierentuinbezoek erg warm". Als hoogtepunten noemt men onder andere de realisatie van enkele nieuwe verblijven en de opening van een vernieuwd restaurant.