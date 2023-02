Attractie- en Vakantiepark Slagharen

Attractiepark Slagharen maakt bezoekersaantal 2022 bekend

Attractiepark Slagharen kijkt met tevredenheid terug op het afgelopen seizoen. Het Overijsselse pret- en vakantiepark zag het bezoekersaantal met ruim 65 procent stijgen ten opzichte van seizoen 2021. Dankzij het opheffen van de coronamaatregelen scoorde Slagharen bijna 1,2 miljoen bezoekers.



Daarmee is de trekpleister weer op het niveau van vóór de coronacrisis. Tussen 2016 en 2019 schommelde het bezoekersaantal van Slagharen tussen 990.000 en 1,26 miljoen.

Na twee matige coronajaren - met respectievelijk 530.000 en 689.000 gasten - werd seizoen 2022 afgesloten met 1.152.513 bezoekers op de teller. Dat is inclusief de logees in de verschillende verblijfsaccommodaties, die elke vakantiedag één keer meetellen.



Bestedingen

"We zijn trots op dit mooie resultaat", laat directeur Dave Storm weten. "We zien ook dat de bestedingen per gast zijn toegenomen ten opzichte van vóór corona", vult hij aan. "Dat geeft ons het vertrouwen dat de consument nog altijd bereid is om een dagje uit maximaal te beleven."



Een handjevol Nederlandse attractie- en dierenparken wisten in 2022 meer dan een miljoen bezoekers te lokken. Naast Slagharen waren dat de Efteling, Diergaarde Blijdorp, Duinrell, Safaripark Beekse Bergen, Artis en - voor het eerst - Toverland.