Walibi Holland

Walibi Holland behaalt hoogste bezoekersaantal in zes jaar

Walibi Holland kijkt terug op een succesvol seizoen. Boekjaar 2022 werd afgesloten met het hoogste bezoekersaantal in zes jaar tijd. Dat blijkt uit cijfers van eigenaar Compagnie des Alpes. Tussen oktober 2021 en september 2022 verwelkomde het pretpark in Biddinghuizen 875.000 bezoekers.



Dat is dus nog exclusief de afgelopen editie van de Halloween Fright Nights én winteropening Bright Nights. Compagnie des Alpes maakt alleen bezoekersaantallen bekend per boekjaar, dat bij de Franse firma steeds op 1 oktober begint en op 30 september eindigt. Het betreft een stijging van maar liefst 73 procent ten opzichte van 2021, toen de coronamaatregelen Walibi nog parten speelden.

Het park moest destijds genoegen nemen met 505.000 gasten. Een jaar eerder waren dat er 601.000. Vóór de coronacrisis scoorde Walibi achtereenvolgens 858.000 (2017), 838.000 (2018) en 853.000 (2019) bezoekers. De laatste keer dat er een beter resultaat werd geboekt dan in 2022, was in 2016. Toen stond de teller na afloop op 895.000 bezoekers.



Omzet

Ook Walibi's omzet steeg fors: van 22 miljoen euro in 2021 naar 37,7 miljoen euro in 2022. Dat bedrag is hoger dan in het laatste jaar vóór corona, toen Walibi een omzet realiseerde van 32,6 miljoen euro.



Walibi Holland presenteerde afgelopen jaar geen nieuwe attractie. Seizoen 2022 stond vooral in het teken van een metamorfose van parkdeel Zero Zone. Komend voorjaar vindt de opening van een nieuw familiegebied plaats, met een achtbaan en fietsmolen. In 2024 volgt een sensationele single-rail coaster.