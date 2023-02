Ouwehands Dierenpark Rhenen

Bezoekersrecord Ouwehands Dierenpark 'zo goed als geëvenaard' in 2022

Ouwehands Dierenpark heeft in 2022 bijna net zo veel bezoekers verwelkomd als in 2019, het laatste jaar vóór de coronacrisis. Afgelopen jaar passeerden bijna 1,06 miljoen gasten de poorten van de dierentuin in Rhenen, bevestigt een woordvoerster aan Looopings.



Daarmee werd het recordaantal van 2018 en 2019 - 1,06 miljoen bezoekers - "zo goed als geëvenaard". In 2017, het openingsjaar van pandagedeelte Pandasia, kwam Ouwehands Dierenpark voor het eerst boven het miljoen uit. Toen stond de teller na afloop van het seizoen op 1.055.000.

De coronajaren waren geen vetpot: in 2020 zorgden meerdere sluitingen ervoor dat er nog maar 630.000 bezoekers langskwamen, in 2021 bleven er 580.000 over. Het succes van 2022 is volgens de voorlichtster niet alleen te danken aan het opheffen van de coronamaatregelen, maar ook aan de winterse avondopenstelling Light Nights: AquaLuna.



Koala's

Nu kijkt Ouwehands Dierenpark met vertrouwen vooruit, vertelt de woordvoerster. Seizoen 2023 staat onder andere in het teken van de komst van koala's. In de tweede helft van het jaar moeten amoerpanters geïntroduceerd worden. "Ouwehands Dierenpark haalt hiermee wederom een belangrijke ambassadeur voor wilde soortgenoten in huis", meldt het park.