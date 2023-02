Duinrell

Duinrell laat coronacrisis achter zich: bijna 1,4 miljoen bezoekers in 2022

Duinrell heeft seizoen 2022 afgesloten met bijna 1,4 miljoen bezoekers: een stijging van maar liefst 60 procent ten opzichte van 2021. Toen bleef de bezoekersteller vanwege de coronamaatregelen steken op 851.000. Nu is het Wassenaarse attractiepark weer helemaal terug op het niveau van vóór de coronacrisis.



Het exacte bezoekersaantal kwam het afgelopen jaar uit op 1.361.910. Daarbij gaat het niet om unieke personen: wie blijft slapen in het vakantiepark van Duinrell, wordt op elke vakantiedag meegerekend als een extra bezoeker. Ook het Tikibad telt mee.

Een andere belangrijke kanttekening is dat Duinrell de bezoekersaantallen altijd meet van 1 november tot en met 31 oktober. Het nieuwe cijfer is dus nog inclusief de coronalockdown van december 2021 en exclusief de afgelopen kerstvakantie.



Efteling

Dankzij het goede resultaat van het vakantiepark mag Duinrell zich wederom het op één na best bezochte pretpark van Nederland noemen, na de Efteling. Een woordvoerder zegt zeer tevreden te zijn met het resultaat. In 2019, het laatste jaar vóór de coronapandemie, had Duinrell 1,32 miljoen bezoekers. Dat aantal is dus overtroffen in 2022. Tussen 2014 en 2018 schommelde het bezoekersaantallen rond 1,4 miljoen.