Beekse Bergen

Safaripark Beekse Bergen breekt record: 1,2 miljoen bezoekers in 2022

Safaripark Beekse Bergen heeft reden voor een feestje. De Brabantse dierentuin brak in 2022 een record: 1,2 miljoen bezoekers kwamen langs. Dat meldt een woordvoerster aan Looopings. Het laatste record dateert van 2019, toen het dierenpark 1,15 miljoen keer bezocht werd.



Coronajaren 2020 en 2021 verliepen wat betreft bezoekersaantallen dramatisch: toen trok het Safaripark respectievelijk 582.000 en 559.000 bezoekers. Ten opzichte van vorig jaar verwelkomde de dierentuin dus bijna 115 procent meer gasten.

"Met dit record zijn we heel erg tevreden", vertelt de voorlichtster van moederbedrijf Libéma. "In 2021 waren we heel lang dicht in verband met corona, dat verklaart het grote verschil." In 2022 was Beekse Bergen alleen in januari een tijdlang dicht vanwege de toen nog geldende coronamaatregelen.



Safari Resort

De 1,2 miljoen bezoekers zijn inclusief de vakantiegasten van het Safari Resort en Lake Resort die naar het Safaripark gingen, maar exclusief Speelland Beekse Bergen. Het aangrenzende speelpark was afgelopen jaar goed voor nog eens 300.000 gasten.