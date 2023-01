Wildlands Adventure Zoo Emmen

Wildlands Emmen presenteert toekomstplannen: meerdere nieuwigheden in 2023

Hoe zien de komende tien jaar van Wildlands Adventure Zoo Emmen eruit? Het Drentse dierenpark maakt vandaag een tienjarenplan bekend, waarin de visie voor het komende decennium is vastgelegd. Bezoekers hoeven niet te rekenen op gigantische uitbreidingen. Wel wil de dierentuin zichzelf continu blijven verbeteren, te beginnen in 2023.



Zo wordt het Dogondorp in parkdeel Serenga de komende maanden vernieuwd. De Afrikaanse boerderij met geiten en ezels krijgt een nieuwe indeling. Het ezelverblijf begint straks al begint op het entreeplein. Er komen ook nieuwe decoraties. Verder wordt het onderkomen van de eekhoorns in themagebied Nortica verruimd en verder aangekleed. Wildlands vindt dat de dieren nu eigenlijk te weinig ruimte hebben.

Even verderop, bij de zeeleeuwen, zorgt Wildlands ook voor meer thema-elementen. Een kaal wandelpad achter het Nortica Theater moet over een tijdje een Noors uiterlijk oproepen. Achter de tropische kas Rimbula bevindt zich een evenemententerrein. Daar verrijst dit jaar een eetbare tuin van ongeveer een halve hectare, met insectenhotels en inheemse natuur. Ook op andere plekken in het park zal meer groen worden toegevoegd.



Kelder

De grootste verandering van 2023 vindt plaats bij de ijsberen. Bezoekers kunnen de dieren nu onder water bekijken in een kille kelder. Het is de bedoeling om die ruimte aan te kleden met interactieve en educatieve onderdelen. De aanpassingen bij de ijsberen moeten eind dit jaar gereed zijn. Wildlands communiceert geen investeringsbedragen.



In het tienjarenplan van Wildlands worden geen enorme toevoegingen genoemd, zoals nieuwe themawerelden. Dat zou niet realistisch zijn, vertelde vertrekkend directeur Erik van Engelen bij de presentatie. Het park heeft nog een lening van 64 miljoen euro uitstaan bij de gemeente Emmen, waarvan overigens meer dan de helft afkomstig is van het voormalige dierenpark.



Contrast

Maar Wildlands mag zeker niet stil gaan zitten, benadrukte Van Engelen. "Soms zie je weleens attractieparken waarvan het oude gedeelte aftakelt. Dan zetten ze er een nieuw gedeelte bij en dan zie je heel goed het contrast tussen het oude en het nieuwe deel. Wij willen het hele park op niveau houden, door voortdurend verbeteringen door te voeren."



De directeur vertelde in januari 2020 nog tegen Looopings dat hij droomt van het toevoegen van verblijfsaccommodaties bij de dieren, zoals in bijvoorbeeld Safaripark Beekse Bergen en het Belgische dierenpark Pairi Daiza. Toch blijven overnachtingsmogelijkheden onbesproken in het plan. "We hebben er lang over gepraat, maar uiteindelijk blijkt het toch niet haalbaar", zegt Van Engelen nu.



Samenwerkingen

"We hebben gewoon geen 40 miljoen euro liggen voor huisjes. En werken met een externe partij willen we niet, want dan levert het weer te weinig op." Daarom ligt de focus voorlopig op samenwerkingen met bestaande accommodaties in de omgeving.



Wildlands belooft de komende tijd kritisch te blijven kijken naar het dierenwelzijn. Is het voor een Nederlandse dierentuin verantwoord om ijsberen te houden? En is een zeeleeuwenpresentatie in een theater nog van deze tijd? "Op dit moment zou ik zeggen: ja", aldus Van Engelen. "Maar natuurlijk zijn we met dat soort vraagstukken bezig. Ik zou alleen nooit iets schrappen omdat iemand zomaar wat roept in de publieke opinie. We moeten met objectieve criteria kijken naar wat de dieren nodig hebben en dan onze eigen conclusies trekken."