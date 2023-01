Wildlands Adventure Zoo Emmen

Directeur Wildlands Adventure Zoo Emmen neemt afscheid

De algemeen directeur van Wildlands Adventure Zoo Emmen stapt binnenkort op. Erik van Engelen werd in het najaar van 2018 binnengehaald om de verlieslijdende Drentse dierentuin nieuw leven in te blazen. Dat is gelukt: onder zijn bewind steeg de waardering voor het park en verbeterde de financiële situatie.



Van Engelen vindt het daarom een goed moment om afscheid te nemen. Een aantal maanden geleden heeft hij de raad van commissarissen geïnformeerd over zijn naderende vertrek. Vandaag maakte hij het nieuws wereldkundig, eerst aan het personeel en vervolgens aan de media.

De dierentuinbaas - eerder werkzaam voor onder ander ING, Stage Entertainment, Randstad, ABN Amro en Eneco - zou eigenlijk slechts enkele maanden blijven zitten als interim-directeur. Zijn komst beviel echter zo goed dat commissarissen hem meermaals vroegen om langer te blijven.



Verbeteringen

Uiteindelijk leidde Van Engelen het park bijna vierenhalf jaar. Hij trok Wildlands uit het slop door de financiën op orde te brengen. Tegelijkertijd werd gezorgd voor een groot aantal verbeteringen in het park, waaronder de toevoeging van een groot aantal diersoorten en verblijven. Ook sleepte hij de dierentuin door de coronacrisis.



Vandaag presenteerde Wildlands een globaal tienjarenplan. "De visie is verankerd voor de komende tien jaar, dus dat voelt als een logisch moment om verder te kijken", vertelde Van Engelen na afloop aan journalisten. "Het is loslaten uit vertrouwen." Op welke datum Van Engelen precies stopt, is nog niet bekend. Wildlands streeft ernaar om de overdracht vóór de zomer te laten plaatsvinden. Naar een opvolger wordt nog gezocht.



Veel respect

President-commissaris Henk Jan Meijer laat namens de raad van commissarissen weten Van Engelen erg dankbaar te zijn. Hij noemt hem "een krachtige directeur". "Voor zijn tomeloze inzet, betrokkenheid en voortdurende focus op een gezonde toekomst voor Wildlands en het Atlas Theater hebben wij enorm veel respect."